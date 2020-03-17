Федерико Македа: «Я ни о чем не жалею»

Нападающий «Панатинаикоса» Федерико Македа вспомнил о времени, проведенном в «Манчестер Юнайтед». В дебютном матче против «Астон Виллы» (3:2) он принес команде победу, забив в компенсированное ко второму тайму время.

— Я ни о чем не жалею, — цитирует форварда Goal. — «Манчестер Юнайтед» был для меня прекрасным опытом, у меня до сих пор сохранилось много фантастических воспоминаний о моем пребывании там. Я до сих пор беру их с собой, куда бы ни пошел. В Манчестере я вырос не только как игрок, но и как человек, всегда буду дорожить этими прекрасными воспоминаниями о том времени, когда играл за самый большой клуб в мире.

Аренда в «Сампдорию?» Больше бы не принял такого решения. Я как-то сказал, что переход был ошибкой, но это неотъемлемая часть карьеры футболиста. Иногда ты принимаешь хорошее решение, а иногда плохое. Но этот урок меня многому научил.

В 23 матчах чемпионата Греции 28-летний Македа забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи