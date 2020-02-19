Фанату «Вест Хэма» запретили посещать матчи за футболку с критикой руководства

Болельщику «Вест Хэма» Кэмерону Робсону запрещено посещать матчи команды до конца сезона, сообщает The Guardian. У мужчины был сезонный абонемент.

Перед матчем с «Ливерпулем» Робсон появился на поле с флагом клуба, после чего расстегнул куртку и продемонстрировал футболку. на ней было написано «GSB OUT», то есть «ГСБ — вон». Под «ГСБ» подразумеваются владельцы клуба Дэвид Голд и Дэвид Салливан, а также вице-президент Каррен Брэйди.

Робсона вывела со стадиона охрана, после чего он получил письмо от клуба, где его обвинили в намеренной провокации с целью вызвать реакцию у толпы. Такое поведение признано опасным.