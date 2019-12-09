Фанат «Ман Сити», показывавший расистские жесты в матче с «МЮ», отпущен под залог

Болельщик «Манчестер Сити», обвиненный в расистском поведении в матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2), выпущен под залог, сообщает BBC. Во время игры камера выхватила 41-летнего поклонника «горожан», которые демонстрировал обезьяньи жесты темнокожим футболистам «МЮ» Фреду и Джесси Лингарду. Также в футболистов с трибун летели посторонние предметы.

Фанат освобожден до появления новой информации.