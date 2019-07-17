Езил покрасился в блондина. Фото

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил покрасил волосы и стал блондином.

Ранее появилась информация, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери желает расстаться с игроком, но потенциальных покупателей отпугивают трансферная цена и высокая зарплата игрока.

Езил – этнический турок, но родился и прожил большую часть жизни в Германии. С 2010 по 2013 год он выступал в "Реале", а цвета "Арсенала" защищает с сезона-2013/14. В сезоне-2018/19 на его счету 35 матчей и 6 голов во всех турнирах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.