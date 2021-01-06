Езил может перейти в «Ди Си Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Football.London.

По данным источника, в игроке заинтересован «Ди Си Юнайтед». Сторонам еще предстоит провести переговоры. Клуб обещает помочь футболисту в продвижении его бренда М10 и сетевой кофейни 39 Steps Coffee.

32-летний Езил в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Арсенал». Немец не был включен в заявку на сезон. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.