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Эвра пошутил над Фердинандом в Instagram

10:15
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в Instagram опубликовал шутку над своим экс-партнером по команде Рио Фердинандом.

— Добрый вечер, Рио, — написал француз в Instagram. — Я попробовал это приложение, которое делает тебя похожим на девушку, с твоей фотографией. Смотри, что получилось на телефон. Извини, это последний раз.

Француз выступал за «МЮ» с 2006 по 2014 год.

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