«Эвертон» заинтересован в Иско
«Эвертон» претендует на полузащитника «Реала» Иско, сообщает le10sport.
По информации источника, главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти хочет приобрести 28-летнего испанца в январе 2021 года. Иско перешел в «Реал» в 2013 году, когда команду возглавлял Анчелотти.
В сезоне-2020/21 Иско провел за «Реал» 6 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан заявил хавбеку о том, что он может искать себе новый клуб.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.