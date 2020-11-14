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«Эвертон» заинтересован в Иско

08:47
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«Эвертон» претендует на полузащитника «Реала» Иско, сообщает le10sport.

По информации источника, главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти хочет приобрести 28-летнего испанца в январе 2021 года. Иско перешел в «Реал» в 2013 году, когда команду возглавлял Анчелотти.

В сезоне-2020/21 Иско провел за «Реал» 6 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан заявил хавбеку о том, что он может искать себе новый клуб.

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