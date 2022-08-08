«Эвертон» взял в аренду защитника «Вулверхэмптона» Коади

«Эвертон» взял в аренду защитника «Вулверхэмптона» Коннора Коади, сообщает сайт клуб.

Договор предусматривает опцию выкупа игрока следующим летом.

29-летний Коади выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2015 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола в 42 матчах за «волков».

Отметим, что защитник является воспитанником «Ливерпуля» — принципиального соперника «Эвертона».