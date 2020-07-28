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«Эвертон» сделает предложение по Заа

09:37
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«Эвертон» заинтересован в нападающем «Кристал Пэлас» Вильфриде Заа, сообщает Goal.com со ссылкой на Mirror.

По информации источника, главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти хотел бы усилить состав команды 27-летним ивуарийцем. Сообщается, что сам футболист хочет покинуть команду этим летом, а его клуб готов выслушать предложения.

В сезоне-2019/20 Заа провел за «Кристал Пэлас» 39 матчей, на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 44 миллиона евро.

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