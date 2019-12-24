«Эвертон»: Ивоби пропустит две-три недели, Шнейдерлен и Уолкотт пока не готовы играть
20:14
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде перед началом рождественских матчей.
— Алекс Ивоби пропустит ближайшие матчи, — цитирует итальянца официальный сайт «ирисок». — Он пропустит две-три недели, потом начнет работать с командой.
Указано, что Тео Уолкотт вернулся к тренировкам, но вероятнее всего, пропустит матч с «Бернли». К игре с «Ньюкаслом» он может вернуться. Морган Шнейдерлен пропустит оба этих матча. Люка Динь, Йерри Мина и Фабиан Делф восстановились после травмы и могут сыграть в ближайших матчах.
26 января «Эвертон» примет «Бернли» в чемпионате Англии, 28 января на выезде сыграет с «Ньюкаслом», а 1 января — в гостях против «Манчестер Сити».
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