«Эвертон»: Ивоби пропустит две-три недели, Шнейдерлен и Уолкотт пока не готовы играть

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде перед началом рождественских матчей.

— Алекс Ивоби пропустит ближайшие матчи, — цитирует итальянца официальный сайт «ирисок». — Он пропустит две-три недели, потом начнет работать с командой.

Указано, что Тео Уолкотт вернулся к тренировкам, но вероятнее всего, пропустит матч с «Бернли». К игре с «Ньюкаслом» он может вернуться. Морган Шнейдерлен пропустит оба этих матча. Люка Динь, Йерри Мина и Фабиан Делф восстановились после травмы и могут сыграть в ближайших матчах.

26 января «Эвертон» примет «Бернли» в чемпионате Англии, 28 января на выезде сыграет с «Ньюкаслом», а 1 января — в гостях против «Манчестер Сити».