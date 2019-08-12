"Это было хорошее начало". Маркус Рэшфорд – о разгроме "Челси"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд прокомментировал разгромную победу над "Челси" (4:0) в стартовом туре АПЛ. Форвард оформил дубль.

- Это было хорошее начало, в первом тайме мы могли бы быть немного острее, но подобное бывает в первой игре, – цитирует BBC Рэшфорда. – Во второй половине выглядели острее, и физическая работа, которую мы выполняли в течение лета, помогла нам.

Мы используем свои сильные стороны, у нас есть игроки, которые хороши в контратаках. Иногда принятие решений подводило нас, но в команде много молодых игроков, поэтому нам нужно продолжать работать над этим.

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