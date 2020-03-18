Если в АПЛ не успеют закончить сезон до июля, клубы смогут подписать краткосрочные контракты с теми, кто может стать свободным агентом

Клубы АПЛ смогут подписать краткосрочные контракты с игроками, чьи соглашения закончатся в июле 2020 года в случае, если сезон-2019/20 не успеют доиграть до этого срока, сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, несмотря на уверенность УЕФА в завершении сезона в срок, в Англии намерены перестраховаться на случай, если чемпионат не удастся завершить до начала июля, когда перестанут действовать контракты многих футболистов.

Все дивизионы чемпионата Англии поставлены на паузу как минимум до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую премьер-лигу. В Сенегале выявлено 27 случаев заболевания.

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