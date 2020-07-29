Эрнан Креспо рассказал о желании тренировать в Англии

Бывший нападающий «Челси» Эрнан Креспо рассказал о том, что хотел бы попробовать себя в качестве тренера в Англии. Сейчас 45-летний аргентинец возглавляет клуб «Дефенса и Хустисия» у себя на родине.

— Я был счастлив, когда играл в Англии, — цитирует Daily Mail Креспо. — Мне было в радость отправляться на тренировки, общаться с фанатами. Я бы хотел пережить все это снова, но уже как тренер. Мне очень нравятся АПЛ и чемпионшип, хотелось бы там поработать.

Быть тренером — замечательно. За время работы под руководством Жозе Моуринью в «Челси» и «Интере», я усвоил, что тренер постоянно как бы вертится вокруг своей оси. Нужно уметь работать с прессой, врачами, игроками, персоналом, фанатами, работать над атмосферой в раздевалке. Моуринью, Марсело Бьелса и Карло Анчелотти открыли мне глаза на многие вещи.

В бытность игроком мне нравились Марко ван Бастен и Ромарио, но я не мог стать ими, я мог быть только Эрнаном Креспо. В тренерском деле вижу все точно также, не хочу имитировать чей-либо путь. Мне нравятся тренеры вроде Юргена Клоппа, Хосепа Гвардьолы или Диего Симеоне, у которых есть что-то свое.