Энди Робертсон: «Хочу провести за «Ливерпуль» всю карьеру. Кто захочет уходить из лучшей команды мира?»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон рассказал о планах на карьеру и поделился впечатлениями от чемпионства.

— Провести всю карьеру за «Ливерпуль»? Это мой план, — цитирует talkSPORT Робертсона. — Посмотрим, насколько я буду хорош в 33-34, смогу ли держать марку, однако я постараюсь. Никуда не хочу уходить, этот клуб стал для меня особенным за очень короткий срок. Моей семье нравится в Ливерпуле, мне — тоже, не хочу переезжать в какое-либо другое место. В мире сейчас нет ни одной команды лучше «Ливерпуля», с чего бы кто-то вообще захотел уйти отсюда? У нас молодая команда, мы будем конкурентоспособны как минимум в ближайшие пять лет, постараемся завоевать еще больше трофеев. Ощущения от чемпионства — потрясающие. Наша команда не хочет, чтобы это была разовая акция, мы хотим выигрывать на постоянной основе. Это и будет нами двигать в будущих сезонах.