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Эмерсон рассказал, как узнал о своем переходе в «Тоттенхэм»

22:08
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Защитник Эмерсон Роял рассказал, как узнал о том, что «Барселона» хочет продать его в «Тоттенхэм».

«Я ничего не понимал, потому что ничего об этом не знал. Меня вызвали на базу, чтобы поговорить, и там я узнал, что меня хотят продать. Встретился с руководством «Барселоны». Они начали говорить мне, что финансовое положение клуба не очень хорошее, что они переживают непростой момент и что им лучше меня продать.

Говорил, что намерен остаться, потому что у меня была мечта играть здесь и внести свой вклад. Я не дурак и в какой-то момент понял: несмотря ни на что, мне говорят уходить. Меня выгоняли с очень приятными словами.

У меня был контракт, мог сказать, что не уйду, но я хочу быть счастлив. Не хочу грустить в клубе, который я люблю. Понимал, что они думали не о том, чтобы я остался, а о том, чтобы меня продать. В итоге я решил уйти", — приводит слова Эмерсона Marca.

Этим летом «Барселона» купила Эмерсона у «Бетиса». О переходе 22-летнего игрока в «Тоттенхэм» стало известно 31 августа.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
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Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

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Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/09/03/6131e65d268e3e96708b459a.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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