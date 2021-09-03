Эмерсон рассказал, как узнал о своем переходе в «Тоттенхэм»

Защитник Эмерсон Роял рассказал, как узнал о том, что «Барселона» хочет продать его в «Тоттенхэм».

«Я ничего не понимал, потому что ничего об этом не знал. Меня вызвали на базу, чтобы поговорить, и там я узнал, что меня хотят продать. Встретился с руководством «Барселоны». Они начали говорить мне, что финансовое положение клуба не очень хорошее, что они переживают непростой момент и что им лучше меня продать.

Говорил, что намерен остаться, потому что у меня была мечта играть здесь и внести свой вклад. Я не дурак и в какой-то момент понял: несмотря ни на что, мне говорят уходить. Меня выгоняли с очень приятными словами.

У меня был контракт, мог сказать, что не уйду, но я хочу быть счастлив. Не хочу грустить в клубе, который я люблю. Понимал, что они думали не о том, чтобы я остался, а о том, чтобы меня продать. В итоге я решил уйти", — приводит слова Эмерсона Marca.

Этим летом «Барселона» купила Эмерсона у «Бетиса». О переходе 22-летнего игрока в «Тоттенхэм» стало известно 31 августа.