Эмерсон рассказал, как узнал о своем переходе в «Тоттенхэм»
Защитник Эмерсон Роял рассказал, как узнал о том, что «Барселона» хочет продать его в «Тоттенхэм».
«Я ничего не понимал, потому что ничего об этом не знал. Меня вызвали на базу, чтобы поговорить, и там я узнал, что меня хотят продать. Встретился с руководством «Барселоны». Они начали говорить мне, что финансовое положение клуба не очень хорошее, что они переживают непростой момент и что им лучше меня продать.
Говорил, что намерен остаться, потому что у меня была мечта играть здесь и внести свой вклад. Я не дурак и в какой-то момент понял: несмотря ни на что, мне говорят уходить. Меня выгоняли с очень приятными словами.
У меня был контракт, мог сказать, что не уйду, но я хочу быть счастлив. Не хочу грустить в клубе, который я люблю. Понимал, что они думали не о том, чтобы я остался, а о том, чтобы меня продать. В итоге я решил уйти", — приводит слова Эмерсона Marca.
Этим летом «Барселона» купила Эмерсона у «Бетиса». О переходе 22-летнего игрока в «Тоттенхэм» стало известно 31 августа.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/09/03/6131e65d268e3e96708b459a.html
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