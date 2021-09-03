Венгер поделился мнением о возможном возвращении в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о возможном возвращении в клуб.

«Мне 71 год. Я отдал «Арсеналу» лучшие годы своей жизни. Сейчас клуб в хорошем состоянии. У них были непростые матчи, но у команды есть потенциал. Надеюсь, они смогут исправить ситуацию. На данный момент я просто болельщик», — приводит слова Венгера Mirror со ссылкой на Bild Live.

Французский специалист работал с «канонирами» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда становилась трехкратным победителем АПЛ, семикратным обладателем Кубка Англии и Суперкубка страны.

В сезоне-2021/22 «Арсенал» проиграл три стартовых матча в АПЛ.