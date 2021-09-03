Венгер поделился мнением о возможном возвращении в «Арсенал»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о возможном возвращении в клуб.
«Мне 71 год. Я отдал «Арсеналу» лучшие годы своей жизни. Сейчас клуб в хорошем состоянии. У них были непростые матчи, но у команды есть потенциал. Надеюсь, они смогут исправить ситуацию. На данный момент я просто болельщик», — приводит слова Венгера Mirror со ссылкой на Bild Live.
Французский специалист работал с «канонирами» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда становилась трехкратным победителем АПЛ, семикратным обладателем Кубка Англии и Суперкубка страны.
В сезоне-2021/22 «Арсенал» проиграл три стартовых матча в АПЛ.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/arsene-wenger-arsenal-return-manager-24901929
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