Криштиану Роналду прибыл в Манчестер
Новичок «Манчестер Юнайтед» форвард Криштиану Роналду прилетел в Манчестер, сообщает 3 сентября официальный сайт клуба. Ранее он перешел из «Ювентуса».
До этого стало известно, что он получит седьмой номер в команде. «Семерку» ему уступил Эдинсон Кавани. После дубля в матче против Ирландии (2:1) в отборе на ЧМ-2022 португалец покинул расположение сборной, так игру против Азербайджан он пропустит из-за перебора желтых карточек.
Также 36-летний игрок установил новый мировой рекорд по голам за сборную — теперь у него 111 мячей за Португалию. Футболист превзошел достижение иранца Али Даеи, у которого 109 голов за свою сборную.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю