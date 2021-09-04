Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Криштиану Роналду прибыл в Манчестер

01:39
Теги:

Новичок «Манчестер Юнайтед» форвард Криштиану Роналду прилетел в Манчестер, сообщает 3 сентября официальный сайт клуба. Ранее он перешел из «Ювентуса».

До этого стало известно, что он получит седьмой номер в команде. «Семерку» ему уступил Эдинсон Кавани. После дубля в матче против Ирландии (2:1) в отборе на ЧМ-2022 португалец покинул расположение сборной, так игру против Азербайджан он пропустит из-за перебора желтых карточек.

Также 36-летний игрок установил новый мировой рекорд по голам за сборную — теперь у него 111 мячей за Португалию. Футболист превзошел достижение иранца Али Даеи, у которого 109 голов за свою сборную.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Андрей Шевченко рассказал, почему он не продолжил работу со сборной Украины
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака
Мужчина выловил 150 рыб "с золотым сердцем" и стал миллионером
Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд