Эмери уверен, что «Арсенал» будет лучше играть после международного перерыва

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Лестера» (0:2) в 12-м туре чемпионата Англии.

— В первом тайме мы хорошо оборонялись, они прессинговали нас, — цитирует испанского специалиста BBC. — Во втором тайме мы начали действовать лучше, было желание победить, создавали моменты. Теперь время отдохнуть, уверен, что после международного перерыва станем лучше.

Нам нужно обрести уверенность. Мы мало проигрывали, часто играли вничью. Уверен, что сможем обрести баланс.

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