Эмери не хотел бы играть против «Ливерпуля»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» заявил, что не хотел бы играть с «мерсисайдцами».

— Мы не хотим играть с «Ливерпулем», — цитирует Sky Sports Эмери. — Мы бы предпочли вообще никогда не играть с ним. Хорошо, что мы будем играть против «мерсисайдцев», имея в активе 6 очков. Перед нами стоит цель сократить отставание от «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Челси». Мы должны показать, как хорошо мы можем действовать. В следующие выходные должен получиться отличный матч.

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