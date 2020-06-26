Экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андерсона подозревают в мошенничестве

В этот четверг прокуратура выдала 13 ордеров на обыск и конфискацию в столичном регионе Порто Алегре. Цель операции — ликвидировать преступную организацию, которая отмывала деньги с помощью биткойнов.

По информации GloboEsporte, одним из обыскиваемых стал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон. Его компьютер был конфискован. 32-летний бразилец является совладельцем компании, которая ведет переговоры о покупке и продаже криптовалют.

По слова Андерсона, его компания была вовлечена в обман и является пострадавшей стороной в этом деле.