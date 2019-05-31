Экс-полузащитник "Арсенала" призывает избавиться от Езила

Бывший полузащитник "Арсенала" Чарли Николас считает, что "канониры" должны прекратить сотрудничество с немецким полузащитником Месутом Езилом.

– Талантливые футболисты, как и все в современном футболе, не могут быть пассажирами, – цитирует Николаса Sky Sports. – Я не думаю, что все дело в зарплате Езила, думаю, что он хочет, чтобы его любили и относились к нему, как к звезде. Он больше не звезда "Арсенала". Пришло время сказать "прощай".

В 35 матчах на счету 30-летнего полузащитника 6 голов и 3 результативные передачи.