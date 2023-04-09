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Сегодня, 13:46

Экс-игрок «Валенсии» и сборной Алжира посоветовал Салаху перейти в «Реал» или «Барселону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший форвард «Валенсии» и сборной Алжира Рабах Маджер высказался о будущем нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Салах — замечательный игрок. «Ливерпуль» - очень большая команда, которая помогла ему раскрыть свой талант, чего не удалось сделать «Челси».

Продление его контракта было бы прекрасным признанием того, чего он достиг на «Энфилде», но лично я хотел бы увидеть Салаха в футболке одного из гигантов испанского футбола - «Барселоны» или «Реала». Это придаст новый импульс его карьере", — приводит слова Маджера Al Ain Sports.

30-летний египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 41 матч во всех турнирах, 23 гола и 11 результативных передач. Контракт Салаха с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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Голкипер «Брентфорда» Райя не будет подписывать новый контракт из-за желания перейти в топ-клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
13
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 30 6 5 19 24-51 23
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 2 : 0
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 2 : 0
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 1 : 2
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 0 : 1
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 0 : 1
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 1 : 0
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 4
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 - : -
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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