Экс-футболист Уэйн Руни хочет провести боксерский поединок

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни ведет переговоры с компанией Misfits Boxing по поводу проведения боксерского поединка, сообщает The Mirror.

38-летний англичанин может выйти на ринг в один вечер с американским блогером и боксером Логаном Полом.

В начале этого года Руни был уволен с поста главного тренера «Бирмингема». После этого англичанин объявил, что возьмет паузу в тренерской карьере.