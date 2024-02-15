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«Брентфорд» подписал форварда «Брюгге» Тиаго за 33 миллиона евро

Руслан Минаев
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«Брентфорд» объявил о переходе форварда «Брюгге» Игора Тиаго.

Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Игрок присоединится к английскому клубу летом — 1 июля.

Портал Transfermarkt оценил переход в 33 миллиона евро. Тиаго перешел в «Брюгге» летом 2023-го из «Лудогорца» за 7,9 миллиона евро.

В этом сезоне на счету нападающего 26 голов и 4 результативные передачи в 40 матчах.

ФК Брентфорд
ФК Брюгге
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3
 Арсенал 24 16 4 4 53-22 52
4
 Тоттенхэм 24 14 5 5 51-36 47
5
 Астон Вилла 24 14 4 6 50-32 46
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
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 Ньюкасл 24 11 3 10 51-39 36
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 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
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12
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13
 Борнмут 23 7 6 10 31-44 27
14
 Брентфорд 23 7 4 12 34-39 25
15
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
16
 Нот. Форест 24 5 6 13 30-44 21
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 24 3 4 17 25-50 13
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