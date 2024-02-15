«Брентфорд» подписал форварда «Брюгге» Тиаго за 33 миллиона евро

«Брентфорд» объявил о переходе форварда «Брюгге» Игора Тиаго.

Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Игрок присоединится к английскому клубу летом — 1 июля.

Портал Transfermarkt оценил переход в 33 миллиона евро. Тиаго перешел в «Брюгге» летом 2023-го из «Лудогорца» за 7,9 миллиона евро.

В этом сезоне на счету нападающего 26 голов и 4 результативные передачи в 40 матчах.