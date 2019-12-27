Эдерсон считает, что «Ливерпуль» проводит отличный сезон
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» поделился мнением о положении «горожан» в турнирной таблице АПЛ, сообщает пресс-служба «Ман Сити».
«Мы знаем, что разрыв большой, но мы должны продолжать нашу работу, — приводит слова Эдерсона пресс-служба «Манчестер Сити». — Мы должны продолжать делать все возможное на поле, пытаясь выигрывать игру за игрой. «Ливерпуль» отлично проводит сезон, но в футболе может случиться все что угодно. Мы должны быть готовы к любому результату».
«Манчестер Сити» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 18 туров. «Ливерпуль» — 52 балла и первая строчка после 19 игр.
.@edersonmoraes93 ? We know the gap is big, but we need to carry on with our job. We need to keep giving our best on the pitch, trying to win game by game. Liverpool is having a great season, but in football anything can happen. We need to be ready for any outcome.— Manchester City (@ManCity) December 27, 2019
? #ManCity pic.twitter.com/67cEMOuqob