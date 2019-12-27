Эдерсон считает, что «Ливерпуль» проводит отличный сезон

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» поделился мнением о положении «горожан» в турнирной таблице АПЛ, сообщает пресс-служба «Ман Сити».

«Мы знаем, что разрыв большой, но мы должны продолжать нашу работу, — приводит слова Эдерсона пресс-служба «Манчестер Сити». — Мы должны продолжать делать все возможное на поле, пытаясь выигрывать игру за игрой. «Ливерпуль» отлично проводит сезон, но в футболе может случиться все что угодно. Мы должны быть готовы к любому результату».

«Манчестер Сити» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 18 туров. «Ливерпуль» — 52 балла и первая строчка после 19 игр.