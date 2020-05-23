Джованни ван Бронкхорст: «Хотел бы поработать в АПЛ»

Главный тренер «Гуанчжоу Фули» Джованни ван Бронкхорст рассказал о желании поработать с одним из клубов английской премьер-лиги.

— В данный момент я наслаждаюсь работой в Китае, — приводит Sky Sports слова ван Бронкхорста. — Тем не менее, я был амбициозным футболистом, а теперь являюсь амбициозным тренером. Для меня АПЛ — главный чемпионат в мире. У меня определенно есть амбиции поработать там. Всегда говорил, что если бы мог тренировать те команды, за которые играл, было бы очень здорово.