Джоуи Бартон: «Женскому футболу нужны изменения, иначе он всегда будет второсортным»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», главный тренер «Флитвуд Таун» Джоуи Бартон высказал мнение, что в женском футболе нужно изменить правила, чтобы сделать его более зрелищным.

— Это действительно другой вид спорта, — цитирует Бартона Sky Sports. — Футбол нужно адаптировать для женщин в психологическом и биологическом плане. Размеры ворот и мяча нужно изменить. Если мы хотим сделать женский футбол лучше для зрителя, чтобы он занял свою нишу на рынке... Если женщины так и будут играть на таком же поле, с таким же мячом, по таким же правилам, как и мужчины, у нас всегда будет второсортный продукт, потому что мужчины больше, быстрее и сильнее, чем женщины. Если ввести эти изменения, женский футбол может серьезно прибавить в тактическом и техническом плане, далеко за пределами нынешних ограничений. Давайте будем реалистами. Мужчины играют мячом размера «5». Если женщины будут играть «четверкой», многие ли заметят разницу? Нет, но я гарантирую, что женщины смогут прибавит в физическом плане и в плане передач, которые они смогут выполнять, потому что мяч будет немного меньше и более приспособленным для них с физиологической точки зрения.