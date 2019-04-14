Джордан Хендерсон: "Победа над "Челси" очень важная в борьбе за чемпионство"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу над "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии (2:0). "Красные" вернулись на первое место в таблице, опережая на 2 очка "Манчестер Сити", у которых игра в запасе.

- Я не могу сказать, что нам говорил Клопп. Да нет, это было "продолжайте", - цитирует BBC Хендерсона. - Нам нужно было поработать над некоторыми вещами и создавать пространства друг для друга.

У нас были моменты, у них тоже были шансы, так что нам нужно быть более осторожными.

Результат очень важный в борьбе за чемпионство. Мы выиграли еще один топовый матч. Нужно сосредосточиться на своих выступлениях, усердно работать на оле и сосредоточиться на следующей игре.