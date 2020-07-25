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Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» готов начинать новый сезон хоть завтра. Хотим защитить титул"

08:57

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон заявил, что намерен защитить с командой чемпионский титул в следующем сезоне.

— Я готов приступить уже сейчас, — цитирует Daily Mail Хендерсона. — На следующий день после того, как нам вручили чемпионский трофей, я проснулся и сразу почувствовал новый вызов. Я общался с людьми, которые выигрывали чемпионат в прошлом, они говорят, что победить в АПЛ трудно, но защитить титул — еще сложнее, так что все начинается уже сейчас. Перед нами огромный вызов, но к нему готовы и команда, и я. Мне понравилось, как сказал наш тренер: «Мы не будем защищать титул, мы будем атаковать его».

У всех одинаковое время на отдых перед следующим сезоном, никаких оправданий не будет. Наши парни готовы начать новый сезон хоть завтра, они сделают все, чтобы защитить чемпионство.

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