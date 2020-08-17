Джо Харт подпишет контракт с «Тоттенхэмом»

Голкипер Джо Харт может продолжить карьеру в одном из лондонских клубов. 33-летний англичанин уже согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Шпоры» могут подписать Харта на правах свободного агента.

Харт хорошо известен болельщикам по выступлениям за «Манчестер Сити», цвета которого защищал с 2006 по 2018 годы. На счету Харта также 75 сыгранных матчей в составе сборной Англии.

Последним местом работы вратаря был «Бернли», который он покинул летом.