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Джо Харт может продолжить карьеру в «Селтике»

26 июня 2020, 20:46

«Селтик» интересуется вратарем «Бернли» Джо Хартом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, шотландский клуб рассматривает 33-летнего англичанина как один из вариантов на случай, если не удастся продлить аренду Фрейзера Форстера у «Саутгемптона» на еще один сезон. Контракт Харта с «Бернли» действует до 30 июня, после чего голкипер станет свободным агентом.

В сезоне-2019/20 Харт провел за «Бернли» 3 матча, в которых пропустил 7 мячей.

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