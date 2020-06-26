Джо Харт может продолжить карьеру в «Селтике»

«Селтик» интересуется вратарем «Бернли» Джо Хартом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, шотландский клуб рассматривает 33-летнего англичанина как один из вариантов на случай, если не удастся продлить аренду Фрейзера Форстера у «Саутгемптона» на еще один сезон. Контракт Харта с «Бернли» действует до 30 июня, после чего голкипер станет свободным агентом.

В сезоне-2019/20 Харт провел за «Бернли» 3 матча, в которых пропустил 7 мячей.