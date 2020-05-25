Джо Харт: «Гвардьола четко дал понять, что я должен уйти из «Ман Сити», но у меня нет неприязни к нему»

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, сейчас выступающий за «Бернли», вспомнил, как покидал команду из Манчестера после того, как ее возглавил Хосеп Гвардьола.

— Я убедился, что мы поговорим, — приводит The Guardian слова Харта. — Я едва сдерживался во время нашего разговора, но выслушал все, что хотел сказать Гвардьола. Дело было не только в том, что я недостаточно хорошо играю ногами относительно требований Хосепа. Я понял, что ему хочется оставить в «Ман Сити» свой след. Он видел направление, в котором хотел двигаться. Надо сказать, что у него неплохо выходит, не так ли?

Когда я узнал о назначении Гвардьолы, был очень обеспокоен. Меня пытались переубедить, но иногда человек просто чувствует, что что-то произойдет. Я вернулся в расположение клуба после Евро-2016 и Хосеп четко дал мне понять, что я должен буду покинуть команду. В этом вся гениальность Гвардьолы. Если он принял решение — он не отступит. У меня нет к нему неприязни. Мы прекрасно поладили, как мужчины, к тому же, мы оба любим футбол.