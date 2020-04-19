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Джеймс Мэддисон рассказал, что счастлив в «Лестере», несмотря на интерес «МЮ»

10:00

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон заявил, что счастлив в команде и не собирается ее покидать, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед».

— Четыре года назад я играл за «Абердин» в аренде из «Норвича», а теперь играю в АПЛ, — цитирует Sky Sports Мэддисона. — Я мечтал именно об этом. Нынешняя пауза дает мне возможность поразмышлять о своем пути, и я могу сказать, что горжусь достигнутым уровнем. Два года в «Лестере» прошли очень быстро, я наслаждался здесь каждой секундой. Лестер — мой дом, я себя чувствую тут, как идеально подходящий элемент интерьера. Люблю одноклубников, фанатов, у нас великолепный тренер. Я счастлив в «Лестере».

В сезоне-2019/20 Мэддисон провел за «Лестер» 35 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.

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