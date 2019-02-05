Джейми Каррагер: "Состав "Манчестер Юнайтед" сильнее, чем у "Ливерпуля"

Известный в прошлом защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер cчитает состав "МЮ" сильнее, чем у "Ливерпуля".

- Я уже говорил, что состав "Манчестер Юнайтед" лучше, чем у "Ливерпуля", - сказал Каррагер в эфире Sky Sports. - Наверное, люди думают, что странно такое говорить, но я вижу признаки, которые говорят об этом. Клопп сделал ошибку, позволив Клайну уйти. Да, у него было много травм, но его нельзя было отпускать. Кейта, за которого заплатили большие деньги, по-прежнему выглядит тихим и продолжает терять мячи. Фирмино не похож на самого себя, а Салаха в последней игре не было видно. Думаю, что пора начинать немного волноваться, но не из-за того, что на "Ливерпуль" как-то давит лидерство, а из-за того, что у команды есть травмированные на некоторых позициях. Сейчас "красные" не так солидны, как за несколько недель до этого.

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