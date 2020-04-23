Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что его не удивил провал Фернандо Торреса в «Челси». Испанец провел в составе «красных» 142 матча и забил 81 гол. В январе 2011 года его за 50 миллионов фунтов купил «Челси», и Торрес не мог забить в составе лондонцев на протяжении 732 минут, а всего во второй половине сезона-2010/11 отличился только один раз. В 2014 году он перешел в «Милан».

— Я не мог в это поверить, — цитирует Goal Каррагера. — Я знал, что мы перехитрили «Челси». Последние 12 месяцев он был тенью самого себя. 50 миллионов фунтов были большой суммой на тот момент, и мы были все в шоке. Я не удивлен, что у него не получилось.