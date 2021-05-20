Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард включен в Зал славы АПЛ, сообщает пресс-служба турнира.

Джеррард – воспитанник академии «Ливерпуля». За основную команду играл с 1998 по 2015 год. В АПЛ он провел 504 матча и забил 120 голов. В составе команды выигрывал два Кубка Англии, два Суперкубка Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

Ранее в Зал Славы попали Деннис Бергкамп, Фрэнк Лэмпард, Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.