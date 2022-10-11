Джеррард считает, что «Астон Вилла» сделала недостаточно для победы над «Ноттингемом»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард остался недоволен результатом матча против «Ноттингема» (1:1) в АПЛ. Сообщалост, что тренера могут уволить в ближайшее время.

«Мы не сделали достаточно для победы. Я хотел бы, чтобы мы создавали больше шансов. Нам не хватает действительно сильных игроков в завершающей фазе атаки, таких, которые делают это качественно, — цитирует Джеррарда Sky Sports.

«Ноттингем Форест» остался в зоне вылета — 19-е место и 5 очков. «Астон Вилла» с 9 очками расположилась на 16-й строчке.