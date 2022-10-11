Аке о тренировках с Холанном: «Закрыть его очень сложно, он способен на очень многое»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал о тренировках с форвардом Эрлингом Холанном.

«Иногда ты сталкиваешься с нападающими, которые в чем-то очень хороши, но он хорош во всем. Бьет с левой, с правой, силен, быстр... Понятно, что тренировки отличаются от матчей, но закрыть его очень сложно, он способен на очень и очень многое», — приводит слова Аке официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 13 матчей, в которых забил 20 голов.