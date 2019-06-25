Джеррард рассказал, почему отказался сменить Лэмпарда в "Дерби Каунти"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, почему не рассматривал всерьез возможность сменить Фрэнка Лэмпарда в "Дерби Каунти".

– Деньги не будут важны, когда я принимаю решения. – цитирует Daily Record Джеррарда. - Действительно счастлив здесь. Мне понравился первый год, сейчас стараюсь вывести эту команду на новый уровень. На этом сфокусирован в данный момент. Ничего не изменилось в моей голове. Пришел сюда очень амбициозным и голодным. Вместе с моими сотрудниками гордимся и довольны достигнутым прогрессом. Но понимаем, что нужно добиться успеха, чтобы завершить такую ​​работу.

Когда я перестал играть и вышел из такой организации, как "Ливерпуль", в моей жизни была огромная пустота. Не собираюсь лгать, скучал по игре в клубе. Я был там с тех пор, как покинул школу. Теперь с нетерпением жду второго сезона.

Не могу сказать, сколько клубов хочу тренировать, это все в будущем. Все, что могу сказать, это то, что я счастлив в "Рейнджерс". Будет еще лучше добиться успеха. Единственный способ – результаты на поле.