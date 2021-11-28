Джеррард показывает один из лучших тренерских стартов в истории «Астон Виллы»
Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард показывает один из лучших тренерских стартов в истории клуба, сообщает Opta.
Англичанин стал вторым тренером в истории команды, который стартовал с двух побед. Ранее «Астон Вилла» обыграла «Брайтон» со счетом 2:0. Во втором матче под руководством Джеррарда команда оказалась сильнее «Кристал Пэлас» — 2:1.
Первым такого результата в команде достиг Джон Грегори в середине сезона-1997/1998
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