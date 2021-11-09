Джеррард к пятнице возглавит «Астон Виллу»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард на этой недели возглавить «Астон Виллу», сообщает журналист The Economist Хамиша Азула в своем Twitter.

«Стивен Джеррард готов принять предложение директора «Астон Виллы» на этой неделе. Клуб близок к согласованию размера компенсации с «Рейнджерс». Он должен вступить в должность к пятнице. Дальше будет больше», — написал Азула.

Steven Gerrard «now ready to take up offer» of Aston Villa Manager this week. Compensation close to agreed between two clubs. Did last night's text from Villa's most famous fan to Gerrard make a difference? New man to assume role by Friday. More to follow. HA. #AVFC #RangersFC pic.twitter.com/em9V3Xl324 — Hamish Azul (@iammrazul) November 9, 202

Также журналист рассказал о том, что Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории английского клуба, но поменяет место работы «не ради финансовой выгоды».

Руководство «Астон Виллы» 7 ноября отправило в отставку Дина Смита с поста главного тренера.

Бирмингемцы с 10 очками занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ.