Джеррард к пятнице возглавит «Астон Виллу»
23:41
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард на этой недели возглавить «Астон Виллу», сообщает журналист The Economist Хамиша Азула в своем Twitter.
«Стивен Джеррард готов принять предложение директора «Астон Виллы» на этой неделе. Клуб близок к согласованию размера компенсации с «Рейнджерс». Он должен вступить в должность к пятнице. Дальше будет больше», — написал Азула.
Также журналист рассказал о том, что Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории английского клуба, но поменяет место работы «не ради финансовой выгоды».
Руководство «Астон Виллы» 7 ноября отправило в отставку Дина Смита с поста главного тренера.
Бирмингемцы с 10 очками занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
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