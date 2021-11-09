Сульшер дал игрокам «Манчестер Юнайтед» неделю выходных и улетел в Норвегию
21:05
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер устроил недельный отпуск игрокам и персоналу команды.
По информации Daily Mail, 8 ноября 48-летний специалист с семьей улетел в Норвегию на частном самолете. Перед этим тренер предоставил игрокам, не вызванным в сборные, неделю выходных.
Как сообщает источник, такое решение Сульшера удивило игроков и сотрудников клуба. Местные СМИ предполагают, что на такой ход специалиста повлиял плотный график, который предстоит пережить команде до Нового года.
«МЮ» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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