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Сульшер дал игрокам «Манчестер Юнайтед» неделю выходных и улетел в Норвегию

21:05
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер устроил недельный отпуск игрокам и персоналу команды.

По информации Daily Mail, 8 ноября 48-летний специалист с семьей улетел в Норвегию на частном самолете. Перед этим тренер предоставил игрокам, не вызванным в сборные, неделю выходных.

Как сообщает источник, такое решение Сульшера удивило игроков и сотрудников клуба. Местные СМИ предполагают, что на такой ход специалиста повлиял плотный график, который предстоит пережить команде до Нового года.

«МЮ» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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