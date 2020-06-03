Джек Грилиш: «Нравится, когда меня оскорбляют или освистывают»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш рассказал, как относится к освистыванию со стороны болельщиков других команд.

— Я наслаждаюсь атмосферой, мне нравится, когда меня оскорбляют или освистывают, — цитирует англичанина Express. — Помню, когда я был ребенком, Криштиану Роналду приезжал к нам в составе «Манчестер Юнайтед». Он процветал за счет подобного, это то, что я пытаюсь сделать.

Матчи без болельщиков? Меня это вполне устраивает. Если бы дело дошло до голосования, я, вероятно, позволил бы своим товарищам по команде выбрать, потому что меня не очень беспокоило бы это.