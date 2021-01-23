Два клуба АПЛ, «Ювентус» и «Бавария» претендуют на Дембеле

Четыре европейских топ-клуба претендуют на нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, 23-летним французом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентус» и «Бавария». Сообщается, что каталонский клуб готов продать футболиста, если тот не согласится продлить контракт.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.