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Два клуба АПЛ, «Ювентус» и «Бавария» претендуют на Дембеле

19:18
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Четыре европейских топ-клуба претендуют на нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, 23-летним французом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентус» и «Бавария». Сообщается, что каталонский клуб готов продать футболиста, если тот не согласится продлить контракт.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.

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