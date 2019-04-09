Дринкуотер задержан за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был задержан полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает The Sun, 29-летний хавбек был остановлен через несколько минут после того, как покинул вечеринку, продолжавшуюся до утра. Автомобиль, которым управлял футболист, стал участником небольшого ДТП, после чего и был задержан полузащитник.

Суд над Дринкуотером назначен на 13 мая. Ему грозит лишение водительских прав и тюремное заключение на срок до шести месяцев в худшем случае.