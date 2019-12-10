Долг «Арсенала» в случае непопадания в еврокубки составит 47 миллионов евро

На прошлой неделе «Арсенал» опубликовал годовой финансовый отчет. Долг «канониров» может составить порядка 47 миллионов евро, если в текущем сезоне они не попадут в еврокубки, сообщает The Times.

Две статьи расходы не были учтены перед началом сезона — покупка у «Лилля» Николя Пепе за 80 миллионов евро и увольнение испанского специалиста Унаи Эмери. «Арсенал» может избежать долгов, если результаты улучшатся.

«Арсенал» на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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