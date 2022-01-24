Тухель оценил игру Зиеша в матче «Челси» с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о полузащитнике Хакиме Зиеше после победы команды над «Тоттенхэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии (2:0). В этой встрече он забил один гол.
«Это был один из лучших его матчей. Он сыграл очень надежно и, возможно, именно позиция на правом фланге атаки оптимально подходит ему. Он показал отличный футбол. Я попросил его идти на риск в тех ситуациях, где это было обоснованно, но при этом в нужные моменты он действовал очень надежно. Мы всегда можем положиться на его участие и работоспособность.
Это один из красивейших мячей сезона на данный момент. Я рад за Хакима. Он заслужил это и сегодня забил очень важный гол, который позволил нам выйти вперед в сложном матче», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.
«Челси» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
|21.01
|23:00
|
Уотфорд – Норвич
|0 : 3
|22.01
|15:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|1 : 2
|22.01
|18:00
|
Лидс – Ньюкасл
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
МЮ – Вест Хэм
|1 : 0
|22.01
|20:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|1 : 1
|23.01
|17:00
|
Арсенал – Бернли
|0 : 0
|23.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|1 : 3
|23.01
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|1 : 1
|23.01
|19:30
|
Челси – Тоттенхэм
|2 : 0
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4