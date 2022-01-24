Тухель оценил игру Зиеша в матче «Челси» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о полузащитнике Хакиме Зиеше после победы команды над «Тоттенхэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии (2:0). В этой встрече он забил один гол.

«Это был один из лучших его матчей. Он сыграл очень надежно и, возможно, именно позиция на правом фланге атаки оптимально подходит ему. Он показал отличный футбол. Я попросил его идти на риск в тех ситуациях, где это было обоснованно, но при этом в нужные моменты он действовал очень надежно. Мы всегда можем положиться на его участие и работоспособность.

Это один из красивейших мячей сезона на данный момент. Я рад за Хакима. Он заслужил это и сегодня забил очень важный гол, который позволил нам выйти вперед в сложном матче», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

«Челси» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице.