Эриксен в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в «Брентфорд»

Полузащитник Кристиан Эриксен подпишет контракт с «Брентфордом», сообщает The Mirror.

По информации источника, стороны подпишут соглашение в течение ближайших трех суток. 29-летнему датчанину осталось пройти медицинский осмотр.

В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.