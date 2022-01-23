Эриксен в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в «Брентфорд»
Полузащитник Кристиан Эриксен близок к переходу в «Брентфорд»
Полузащитник Кристиан Эриксен подпишет контракт с «Брентфордом», сообщает The Mirror.
По информации источника, стороны подпишут соглашение в течение ближайших трех суток. 29-летнему датчанину осталось пройти медицинский осмотр.
В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|21
|13
|6
|2
|55-18
|45
|
3
|Челси
|23
|12
|8
|3
|46-18
|44
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|26-22
|36
|
7
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|21
|6
|11
|4
|22-22
|29
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|19
|7
|4
|8
|33-36
|25
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|23:00
|
Уотфорд – Норвич
|0 : 3
|22.01
|15:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|1 : 2
|22.01
|18:00
|
Лидс – Ньюкасл
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
МЮ – Вест Хэм
|1 : 0
|22.01
|20:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|1 : 1
|23.01
|17:00
|
Арсенал – Бернли
|- : -
|23.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|23.01
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|23.01
|19:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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