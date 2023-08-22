Дисквалификация полузащитника «Ливерпуля» Макаллистера отменена

Футбольная ассоциация Англии (ФА) отменила красную карточку полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера.

24-летний аргентинец был удален в матче против «Борнмута» (3:1) во втором туре АПЛ. Ему грозила трехматчевая дисквалификация.

Макаллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона» в летнее трасферное окно. Он провел за мерсисайдцев 2 матча.