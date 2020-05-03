Директор «Челси» рассказал, почему Абрамович купил клуб

Директор «Челси» Евгений Тененбаум поделился мнением о том, почему российский бизнесмен Роман Абрамович решил стать владельцем клуба. Он предположил, что Абрамович испытывает страсть к футболу из-за него непредсказуемости.

«Он предприниматель. Он любит вызовы, — цитирует Тененбаума Forbes. — Абрамович хочет понять, в чем состоит проект и остаться в нем на долгое время. Ему нравится стремление к результатам. Он любит побеждать. В бизнесе это проще. Вы составляете план, нанимаете нужных людей, выполняете план, оцениваете его выполнение и меняете план по мере изменения ситуации. В футболе интересно то, что вы составляете план, выполняете его, а затем каждую неделю смотрите, был ли он правильным.

Он любит все выяснять. Я думаю, что он до сих пор любит футбол после всех этих лет потому, что футбол — это не формула. Это не алгоритм. Я думаю, именно поэтому люди любят его, и поэтому футбол — спорт номер один в мире. Вы не можете его контролировать. Есть очень факторов. На поле 11 игроков, но есть тренер, который имеет решающее значение, персонал клуба, врачи, болельщики, статистики. В бизнесе тоже много деталей, но я не думаю, что вы видите это каждую неделю".

53-летний Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году.